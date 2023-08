Fili d’argento cerca nuovi volontari

Fili d’argento, l’associazione di Rho presieduta da Gian Roberto Bonato attiva in via Buon Gesù da 25 anni, non va mai in vacanza. Anzi, in agosto intensifica le attività venendo incontro ai bisogni degli 846 iscritti.

Sono arrivati 14 nuovi volontari ma con le ferie le assenze rendono difficile il lavoro

In un anno e mezzo sono arrivati 14 nuovi volontari, ma con le ferie le assenze rendono difficile rispondere a ogni esigenza. «Cerchiamo nuovi volontari – spiega la coordinatrice Nadia Gallitognotta – Oltre a garantire il trasporto a visite specialistiche, ci occupiamo di prenotare gli esami clinici.

Dalla spese alle prenotazioni mediche al trasporto delle persone in ospedale per visite e esami

Passiamo da casa a recuperare l’impegnativa del medico, andiamo al Cup e consegniamo il foglio con la prenotazione a domicilio. Ci occupiamo delle pratiche per cambiare medico. E’ un lavoro enorme, considerando il numero di utenti.

Tanti anziani sono da soli, non possiamo abbandonarli per questo cerchiamo volontari

Non vogliamo dire di no a nessuno, per questo cerchiamo altre persone che ci diano una mano, persone fidate perché hanno a che fare con anziani che magari non hanno altri riferimenti. Tanti anziani sono da soli, i figli o non ci sono o vivono lontano. Non possiamo certo abbandonarli, ma il volume delle cose a cui provvedere è notevole». Volontari di ogni età, l’importante è farsi avanti chiamando il numero 02.93507621.