Che gioia sono i nonni, per tutti i nipotini. I nonni sono preziosi, anzi, di più: sono favolosi! Ecco come vogliamo celebrare la Festa dei Nonni e rendere omaggio a un vero tesoro per tutte le famiglie: in rima!

Festa dei Nonni 2021, una foto e una poesia per ringraziarli insieme! Scrivere filastrocche in rima può essere divertente per tutti e lo facciamo spesso, fin da bambini; allora perché non festeggiare così i nostri nonni? Tra poeti e cantanti siamo un popolo che ha sempre saputo usare le parole in modo creativo per esprimere e trasmettere emozioni e sentimenti. Inventare rime può essere un gioco entusiasmante, mettendo insieme parole per il suono e dando vita a significati originali. Non saremo tutti Dante o Leopardi, cantanti famosi o rapper di successo, ma la fantasia non ci manca. E certamente i più piccoli la sanno usare in modo particolare!

Scriveteci le vostre poesie

Pertanto, invitiamo tutti i nipoti, soprattutto i più piccoli, a cimentarsi nello scrivere una poesia per dire ai propri nonni quanto bene gli vogliamo e quanto sono speciali. Inviateci una bella foto insieme ai nonni e un messaggio di auguri in rima e noi pubblicheremo tutto sulle pagine dei nostri settimanali.

Come partecipare all'iniziativa

Partecipare è come sempre molto semplice: da lunedì 6 settembre è possibile caricare foto e messaggio sul sito www.tantiaugurinonni.it, selezionando la nostra testata (Settegiorni di Legnano Altomilanese, Settegiorni di Rho, Settegiorni di Bollate, Settegiorni di Magenta Abbiategrasso), o inviarli tramite WhatsApp ai numeri delle nostre redazioni, specificando nome e cognome dei nonni, il comune di residenza e la propria firma.

Di seguito i contatti WhatsApp delle redazioni:

Settegiorni di Rho: 350-1489716

Settegiorni di Legnano Altomilanese: 350-1489715

Settegiorni di Magenta Abbiategrasso: 350-0398859

Settegiorni di Bollate Garbagnate: 350-1489716

Pubblicheremo una foto e una poesia per i nonni il 28 settembre.

Una bella ricorrenza

La dimostrazione di affetto in rima sarà per i nonni un regalo bellissimo ed un ringraziamento per il loro ruolo di «angeli custodi»! Non a caso la Festa dei Nonni si celebra da anni il 2 ottobre, proprio nella ricorrenza degli Angeli Custodi, data significativamente scelta più di dieci anni fa per celebrare quanti, nell’ambito familiare, accudiscono con amore e dedizione bambine e bambini. Ma oltre che un fondamentale sostegno per le famiglie, i nonni tramandano memoria, valori e saggezza, rappresentano un anello di congiunzione tra generazioni.

Festeggiamo insieme i nonni e cogliamo l’occasione per dimostrare la nostra gratitudine per i loro sguardi che ci donano affetto e attenzione, per le loro ginocchia su cui ci fanno sedere, per le loro mani che ci accompagnano e sostengono, per i giochi che fanno con noi e per le carezze con cui ci consolano. Non dimentichiamoci di loro.