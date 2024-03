Festa alla casa di riposo Perini, nonna Maria compie 100 anni

Mattinata di festa, quella di ieri, lunedì alla casa di riposo Perini di Rho per i 100 anni di nonna Maria Crepaldi.

Ha lavorato al cotonificio Muggiani e alla Montedison

Nata ad Adria il 4 marzo 1924, Maria Crepaldi ha sempre vissuto a Rho con i genitori, 5 fratelli e tre sorelle. Voleva studiare e diventare parrucchiera, ma la famiglia numerosa necessitava di aiuto e lei, secondogenita, nel 1947 ha trovato lavoro al cotonificio Muggiani. In quell’anno si è sposata con il litografo Carlo Castelli, la coppia non ha avuto figli ma ha condiviso la passione per il mare, la montagna e il lago di Garda. Insieme hanno lavorato alla Montedison, nella Divisione materie plastiche. Pronta al sorriso, capace di stare al gioco nonna Maria è stata festeggiata dal personale della casa di riposo insieme con i nipoti, che le hanno donato anche un paio di occhiali da principessa oltre a una bellissima torta alla panna.

Anche il sindaco Andrea Orlandi alla festa della centenaria

A fare gli auguri alla neo centenaria anche il sindaco Andrea Orlandi, le ha consegnato un mazzo di fiori e un biglietto personalizzato, e il presidente della Fondazione Giuseppe Restelli, Angelo Garavaglia, ha donato una targa con gli auguri della Rsa. Alla festa erano presenti la sorella Anna e il cognato Enzo, i nipoti Andrea e Daniela insieme con Aldo. Maria che ha sempre amato lavorare a maglia e all’uncinetto, cucinare dolci, occuparsi dei fiori che abbellivano il suo balcone oggi partecipa con entusiasmo alle attività della casa di riposo.