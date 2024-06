Erik diventa sacerdote, grande festa alla parrocchia San Paolo

La comunità di San Paolo di Rho in festa per l’ordinazione sacerdotale di Erik Alezander Torres, il diacono che per diversi anni ha collaborato con la parrocchia rhodense dove domani, domenica alle 11 celebrerà la prima Messa.

L'ordinazione stamattina in Duomo a Milano

Una festa per don Erik che inizierà oggi, sabato, con l’ordinazione sacerdotale in Duomo prevista per stamattina alla quale prenderanno parte anche i giovani e i fedeli della parrocchia rhodense.

Dopo la festa in Duomo, sabato alle 17 nella chiesa «Stellanda» si terrà una Eucarestia Vigilare presieduta dal parroco don Fabio Verga con la «Benedizione del calice». Eucarestia alla presenza del novello sacerdote.

Domenica alle 10.45 la processione e alle 11 la prima Messa

Il clou della festa sarà però nella giornata di domenica: alle 10.15 don Erik sarà accolto dalla comunità di San Paolo in piazza Marinai d’Italia. Alle 10.30 partità il corteo festoso verso la chiesa parrocchiale dove alle 11 il novello sacerdote terrà la prima Messa. Alle 13.30 pranzo comunitario. Dopo un pomeriggio di festa nel cortile dell’oratorio, i fedeli della comunità di San Paolo alle 20.45 si trasferiranno in piazza San Vittore dove si uniranno ai fedeli delle altre parrocchie della città per la solenne processione del Corpus Domini che sarà presieduta da don Erik. Una due giorni di festa per l’ordinazione sacerdotale di don Erik che sarà l’anticipo della festa patronale della parrocchia che prenderà il via lunedì con una serie di appuntamenti rivolti a tutti.

Lunedì al via la festa patronale della parrocchia rhodense

Lunedì, martedì e giovedì dalle 19 si terranno i tornei sportivi, mercoledì alle 21, nella chiesa parrocchia un incontro dal titolo «La gentilezza nell’arte» che vedrà come relatrice suor Stefania. Venerdì alle 19 apertura degli stand e della cucina e conclusione dei tornei sportivi. Sabato alle 9 in Santuario concelebrazione eucaristica con don Erik e don Patrick, prete novello di san Pietro all’Olmo, insieme ai sacerdoti del Decanato. Nel pomeriggio, tornei sportivi e alle 21 grande concerto spettacolo degli Oxxxa.

Il clou della patronale nel prossimo fine settimana

Domenica 16 alle 10.45 ritrovo degli animatori con la maglietta dell’oratorio feriale nella piazzetta della Chiesa, alle 11 Messa solenne presieduta da don Luca Valenti nel primo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Alle 12.45 pranzo comunitario, alle 15.30 ritrovo in oratorio, alle 16 momento di animazione con i ragazzi e gli animatori dell’oratorio feriale, alle 16.30 spettacolo del mago Elias. Alle 18.30 apertura della cucina, mentre alle 21 partità la serata musicale con i Jolly Blu cover band degli 883.