L'Associazione Ensemble Amadeus ha offerto due ottime serate di musica classica, venerdì 3 maggio a Rescaldina e domenica 5 maggio a Marnate.

Emozioni in musica per la stagione concertistica Amadeus

Concerti della stagione Itinerari Musicali rispettivamente nell’ambito delle rassegne ResClassicA a Rescaldina e Mondo Musica a Marnate, entrambe dedicate a sostenere importanti attività di volontariato nelle rispettive parrocchie.

I concerti, intitolati "Emozioni in Musica” e “Musica in Rosa", hanno rappresentato un viaggio attraverso le emozioni, con le donne dirette protagoniste, guidati dal talento e dalla passione di tre ottimi musicisti: il soprano Valentina Bauso, l'oboista Cristian Venticinque e il pianista Enrico Raimondi. Questo trio ha trasportato il pubblico in un mondo di bellezza e sentimento, attraverso i brani di alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, introdotti all’ascolto del pubblico da parte del direttore artistico della stagione, il maestro Marco Raimondi.

I concerti di Rescaldina e Marnate

Il programma dei concerti ha offerto una varietà di brani tra cui il Concerto per oboe e pianoforte in Do maggiore di Franz Joseph Haydn, le arie "Havvi un Dio" e "Tu che già voli spirito beato" dall'opera Fausta di Gaetano Donizetti, la Sonata in Fa maggiore dello stesso Donizetti, le arie per soprano "Ave Maria" dall'opera "Otello" di Giuseppe Verdi, "Tu che di gel sei cinta" dall'opera "Turandot" di Giacomo Puccini, ie "Sola perduta, abbandonata" dall'opera "Manon Lescaut" di Giacomo Puccini.

Ogni brano eseguito ha portato con sé una gamma di emozioni, dalle dolci melodie alla potenza drammatica dei testi, creando un'esperienza avvincente e coinvolgente per il pubblico.

I concerti hanno avuto luogo il 3 maggio a Rescaldina presso la Cappella Giovanni Paolo e il 5 maggio a Marnate nella Chiesa di Santa Maria Nascente di Nizzolina. Entrambi gli eventi hanno reso omaggio alla buona acustica degli spazi, trasformati per l’occasione in sale da concerto. Il fatto che entrambi i concerti abbiano sostenuto attività di volontariato presso le rispettive parrocchie ha reso l'esperienza ancora più significativa, mostrando il potere unificante della musica nel servizio alla comunità, come sottolineato in chiusura degli eventi dai parroci di Rescaldina e Marnate, don Enrico Vertemati e Don Alberto Dell’Acqua.

Un altro successo quindi per la stagione “Itinerari Musicali” dell’associazione Amadeus, ormai vero punto di riferimento culturale per il territorio, sostenuta anche da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Il prossimo appuntamento è ora previsto per venerdì 17 maggio alle ore 21, presso il Santuario della Madonna della Neve di Rescaldina in località Ravello, con il concerto Puccini e Fauré: il Trionfo dell’Armonia, che vedrà impegnati questa volta il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus con la partecipazione del soprano lirico Raffaella Lee, diretti dal maestro Marco Raimondi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei pochi posti disponibili ed è quindi gradita la prenotazione, facilmente effettuabile sul sito dell’associazione.