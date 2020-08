Elezioni Legnano: presentata la lista di Forza Italia a supporto di Carolina Toia

“Forza Italia è pronta! Ancora una volta al fianco di imprenditori, di lavoratori dipendenti ed autonomi, di professionisti, di commercianti e di artigiani: tutti insieme uniti dai valori liberali, cristiani, europeisti, garantisti dei quali solo noi siamo portatori. La nostra presenza è determinante per vincere e per governare nel Centrodestra ma, con un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati, con i quali condividiamo un valido programma per Legnano. Abbiamo candidati qualificati che daranno un apporto di concretezza, di competenza, di esperienza maturata anche al di fuori della politica, nel lavoro, nell’impresa, nella cultura, nel mondo del Palio e nel volontariato. Pronti alla sfida elettorale! Per i nostri valori, per Legnano!”