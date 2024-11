Natale è ormai alle porte e IL CENTRO di Arese si prepara a regalare un’esperienza unica all’insegna della magia delle feste.

E' in arrivo il Natale a "il Centro" di Arese

In una delle gallerie commerciali più grandi d’Europa e più visitata in Italia, situata alle porte di Milano, le attività natalizie coinvolgeranno grandi e piccini con eventi speciali, intrattenimento musicale, shopping e gustose specialità.

Pista di pattinaggio su ghiaccio

IL CENTRO fino al 2 febbraio 2025, ospiterà una pista di pattinaggio di ghiaccio naturale con una superfice di 350 mq, situata all’esterno dell’ingresso 1, fronte Viridea. Aperta dalle 14:30 alle 19:30 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 21:00 nei weekend e festivi, la pista, con un biglietto d’ingresso di 6 €, invita grandi e piccoli a pattinare in una cornice suggestiva, perfetta per vivere l’atmosfera natalizia in allegria.

La straordinaria pista di pattinaggio, realizzata in collaborazione con Aka4 e sponsorizzata da Perfetti Van Melle sarà un’esperienza unica arricchita da dolci pensieri offerti dallo storico marchio, per un mix perfetto di sport, divertimento e gusto.

Musica e spettacoli natalizi

Per dare ritmo e calore al periodo natalizio, IL CENTRO ospita due concerti gratuiti e unici:

• I Classici Disney con la Swingers Orchestra: sabato 1 dicembre, alle ore 17:00, presso Piazza Primark al piano terra, un affascinante concerto dal vivo riproporrà i brani più amati delle favole Disney. Eseguiti dalla Swingers Orchestra, il gruppo formato da cantante, clarinetto, pianoforte, basso, batteria e chitarra, incanterà il pubblico con arrangiamenti originali.

• Sinfonie di Natale a cura della Scuola di Musica MC: sabato 21 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, la musica invaderà la galleria de IL CENTRO grazie agli studenti della Scuola di Musica MC, accademia di formazione musicale di riferimento su Milano. Presso la Piazza Primark, al piano terra, esibizioni speciali di musica live e brani natalizi scalderanno i cuori dei visitatori e li faranno immergere appieno nello spirito delle feste.

Mercatino di Natale Iper La grande i

Fino al 6 gennaio 2025, sarà allestito all’esterno della galleria commerciale, in prossimità dell’area di Iper La grande i, l’attesissimo Mercatino di Natale con 18 caratteristiche casette in legno. Qui, i visitatori potranno scegliere tra oggettistica artigianale e prelibatezze enogastronomiche, perfette come regali o per impreziosire la tavola delle feste. Una vasta selezione di prodotti per tutti i gusti, dall’abbigliamento alla bigiotteria, da articoli di arredo a libri e vinili, da prodotti caseari al miele.

il Viaggiator Goloso

il Viaggiator Goloso, fino all’8 gennaio 2025, porterà le eccellenze gastronomiche del Natale nell’area eventi al primo piano. Gli amanti del buon cibo potranno trovare specialità dolci e salate, dai classici della tradizione italiana, come cotechino e lenticchie, ai dolci artigianali, marmellate e cesti natalizi. Saranno inoltre organizzati workshop, degustazioni e attività per conoscere più a fondo i prodotti e le materie prime selezionate con cura. Il palinsesto delle attività ed eventi è disponibile a questo link: https://centroilcentro.it/negozi/il-viaggiator

goloso/.

Gift Card di Natale

Per chi desidera fare un regalo versatile, la Gift Card de IL CENTRO è l’idea perfetta. Acquistabile presso i punti vendita fisici o sul sito web del centro, la card può essere utilizzata in oltre 200 negozi e ristoranti del mall ed è valida per 12 mesi. Disponibile anche in versione digitale, è compatibile con i sistemi iOS e Android per pagamenti contactless tramite smartphone e smartwatch.

Aperture Straordinarie

Per agevolare lo shopping natalizio, IL CENTRO osserverà durante le festività orari di apertura prolungati. Dal 19 al 23 dicembre, IL CENTRO resterà aperto fino alle 23:00; il 24 dicembre fino alle 20:00 e il 31 dicembre fino alle 19:30. Sarà invece chiuso nei giorni del 25 dicembre e del 1° Gennaio.