Due persone schiacciate da un albero caduto in stazione

L'albero è caduto, a causa del forte vento, intorno a mezzogiorno

Due persone, un uomo di 64 anni e una donna di 66 sono rimasti schiacciati da un albero caduto intorno a mezzogiorno in piazza Libertà davanti alla Stazione ferroviaria di Rho. Le due persone stavano entrando nella zona della biglietteria quando l'albero è caduto sulle loro teste.

L'uomo ricoverato in gravi condizioni al Niguarda

Scattato l'allarme sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze, una di Rho Soccorso e una della Croce Verde di Milano. Le due persone sono state prima soccorse sul poste e successivamente trasportate in ospedale. La donna è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Rho. Più preoccupanti, invece, le condizioni dell'uomo che ha riportato un trauma da schiacciamento all'addome, all'arto inferiore e alla spalla ed è strato trasportato in codice rosso, quello più grave, all'ospedale milanese di Niguarda dove è ricoverato in prognosi riservata.

Alberi caduti anche in corso Europa

Alberi caduti anche in corso Europa difronte al comando della Polizia locale al cimitero, dove sono state danneggiate alcune tombe e al parco di via Togliatti a Mazzo dove un albero secolare ha danneggiato il chiosco e distrutto una macchina posteggiata all'esterno del parco