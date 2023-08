Dentista sociale ad Arese solo temporaneamente

Il dentista sociale si sposterà ad Arese, ma si tratta di una decisione temporanea. Dopo qualche mese tornerà a Corsico.

Dentista sociale: trasferimento ad Arese solo per alcuni mesi

CORSICO – “Risulta ragionevole ipotizzare la realizzazione della nuova progettualità, preventivamente condivisa con ATS Città Metropolitana, entro la fine dell’anno. Pertanto la soluzione transitoria che vede interessato il Poliambulatorio di Arese avrà durata limitata ad alcuni mesi”.

La lettera inviata da Asst Rhodense ai sindaci dei comuni interessati, porta una buona notizia per la vicenda del dentista sociale, il servizio di odontoiatria che offre prestazioni per pazienti fragili e in difficoltà economica. Un servizio che rischiava il trasferimento per due anni ad Arese, a causa dei lavori di ristrutturazione della Casa di comunità in via dei Lavoratori, dove il servizio si trova da anni.

Poi torna a Corsico

“L’Asst Rhodense ha deciso che la sede di via Diaz, fra le nostre proposte al dottor Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare che ringrazio, in qualche mese sarà pronta e accoglierà il servizio di odontoiatria e le altre attività specialistiche ambulatoriali. Il disagio per i cittadini non durerà anni, ma sarà limitato a pochi mesi", ha annunciato il consigliere regionale del PD Simone Negri. “La sede di Arese sarà temporanea e solo per pochi mesi, poi si tornerà a Corsico, in via Diaz. Un esempio di mobilitazione territoriale che ha visto uniti i sindaci in un fronte comune che ha dato il frutto sperato – aggiunge Negri –. Ora occorrerà verificare che i tempi siano davvero i più rapidi possibile”.

Un buon risultato

Una buona notizia condivisa anche dal sindaco di Buccinasco Rino Pruiti: