Dai campi alle officine, il libro che racconta Rho

Sta riscontrando un notevole successo il libro di Mario Anzani e Mario Giudici Dai campi alle officine, tant’è che si è arrivati a una seconda ristampa, in quanto le prime 500 copie sono andate esaurite nel giro di un mese.

Un libro accattivante di facile lettura

È un libro accattivante e di facile lettura, apprezzato dai rhodensi che ravvisano nelle oltre 300 immagini riprodotte e nel succinto racconto che le accompagna la Rho in cui affondano le loro radici.

Il libro documenta l’evoluzione di Rho da borgo agricolo a centro industriale, dà conto dei fattori che hanno facilitato questa evoluzione e documenta altresì, con immagini suggestive, gli aspetti salienti della vita sociale della città dalla fine dell’Ottocento ai primi anni sessanta del Novecento. Ci sono, raffigurati e descritti nelle loro funzioni, i mulini, le cascine, le osterie, le vecchie botteghe, i circoli ricreativi, le bande musicali, gli eventi sportivi che hanno maggiormente appassionato la comunità rhodense.

Gli eventi che hanno maggiormente appassionato la comunità rhodense

Sfogliandolo l’occhio si ferma di primo acchito sulle tante fotografie e cartoline pubblicate nel libro. Ma coloro i quali - oltre che sfogliarlo - lo vorranno leggere avranno la possibilità di imbattersi in una stringata e al tempo stesso rigorosa narrazione storica. Il racconto, peraltro arricchito da alcune interessanti digressioni, non ha la pesantezza di un trattato di storia. In buona sostanza è a corredo delle immagini e aiuta a leggerle e a interpretarle nella loro essenza più veritiera.

Mario Anzani e Mario Giudici, due rhodensi accomunati dalla passione per la storia locale

Gli autori, Mario Anzani e Mario Giudici, sono due rhodensi accomunati dalla passione per la storia locale, sebbene le loro vite personali appaiono distanti l’una dall’altra. Il primo si è distinto per la sua attività politico-amministrativa, il secondo per la sua professione di medico. Si sono incontrati e hanno trovato il modo di collaborare nella stesura di un libro che sta riscuotendo interesse e apprezzamento.

Gli autori non traggono alcun vantaggio economico dalla diffusione del loro libro poiché tutti i proventi derivanti dalla vendita sono lasciati all’Associazione della Caritas cittadina «Briciole di pane» a sostegno delle sue attività volte a contrastare la povertà e l’indigenza alimentare.