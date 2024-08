Da lunedì, fino al 17 agosto i posteggi blu non si pagano

Come ogni estate a Rho, in concomitanza con il periodo delle vacanze che coinvolge parte dei residenti, verrà attivata la sospensione della sosta a pagamento

Sospensione della sosta a pagamento e chiusure estive degli uffici del Comune di Rho

Come ogni estate, in concomitanza con il periodo delle vacanze che coinvolge parte dei residenti, verrà attivata la sospensione della sosta a pagamento in alcune settimane di agosto. Non sarà necessario procedere al pagamento della sosta nelle aree regolamentate con strisce blu e parcometri da lunedì 5 a sabato 17 agosto, con ripresa del pagamento da lunedì 19. Lo spazzamento meccanizzato delle strade, effettuato da Aser, non verrà interrotto.

Sospesi anche disco orario e divieto di sosta per pulizia strade

Restano esclusi dalla sospensione del pagamento i parcheggi di via San Giorgio e via Risorgimento: lì si continuerà a pagare regolarmente la sosta. Inoltre, nello stesso periodo, sono sospesi anche disco orario e divieto di sosta per spazzamento strade.