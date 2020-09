Covid19, tre nuovi casi a Nerviano

Covid-19, dall’aggiornamento di Ats, Nerviano sale a quota 86 casi di positività. I nuovi contagi riguardano due giovani asintomatici e un’anziana ricoverata in ospedale.

Covid19, tre nuovi positivi a Nerviano

A renderlo noto è il sindaco Massimo Cozzi. “Abbiamo quindi tre ‘nuovi’ casi ufficiali: due giovani, appena rientrati dalle vacanze, e una signora di 76 anni – scrive Cozzi lunedì 7 settembre – I due giovani, sottoposti al tampone al rientro, asintomatici, si trovano in buone condizioni al proprio domicilio. La signora si trova invece ricoverata ora in una struttura ospedaliera della zona in discrete condizioni”.

Due nuove guarigioni

“Altri due nervianesi invece, dopo l’esito negativo del secondo tampone, risultano ora definitivamente guariti – prosegue il primo cittadino – Per fare una fotografia generale della situazione, questo numero comprende sette persone decedute, 74 persone guarite, due persone ricoverate in una struttura ospedaliera e tre al proprio domicilio, in fase di guarigione”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia”

“Visti i nuovi casi di positività, occorre mantenere la massima prudenza e l’invito è a non abbassare la guardia, mantenere il necessario distanziamento e utilizzare la mascherina” conclude Cozzi, rinnovando l’appello a informarsi soltanto sui canali ufficiali (“Il sito di Regione Lombardia, quello del Ministero della Salute e quello del Comune di Nerviano”).

