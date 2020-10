Covid, regole non rispettate dagli alunni: “Pronti alle multe”

Covid, alcuni alunni non rispettano le regole fuori da scuola: la sindaca Susanna Biondi li riprende sui social.

Il Covid e le regole non rispettate dagli alunni: si pensa alle multe

Alcuni studenti delle scuole medie bustesi non sembrano aver recepito il messaggio, tanto che la sindaca di Busto Garolfo, Susanna Biondi, ha affidato ai social il suo invito ai genitori. “Desidero richiamare l’attenzione dei genitori degli studenti della nostra scuola secondaria di primo grado Caccia, alcuni dei quali, all’ingresso di scuola, tengono comportamenti poco rispettosi delle disposizioni anti contagio – si legge – Spesso non indossano la mascherina e si assembrano. La Polizia Locale è più volte intervenuta con modalità informative ed educative, ma pare proprio che non basti. Dunque, saremo costretti a utilizzare modalità più forti: partiamo con le multe, che sono anche salate”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE