Coronavirus, passeggiano sull’alzaia: multa da 280 euro a ognuno

Coronavirus, multa da 280 euro ciascuno per tre uomini che si trovano sull’alzaia del Villoresi a Buscat. Notati dalla Polizia Locale, stavano infrangendo le disposizioni dell’ordinanza del Governo e del Comune per evitare nuovi contagi.

Coronavirus, multati sull’alzaia

Quando li hanno visti, gli agenti della Polizia Locale si sono subito avvicinati per i controlli. I tre amici stavano passeggiando lungo l’alzaia del Canale Villoresi. Come ben noto, occorre infatti rispettare le indicazioni contenute del Decreto del Governo e del Comune che vietano di uscire di casa se non per motivi urgente di salute, per lavoro e per fare la spesa. E’ successo ieri, venerdì 10 aprile 2020.

I tre non avevano nessun motivo valido per trovarsi in quel posto (creando appunto un assembramento). Da qui la multa da 280 euro. “Un grazie alla Polizia Locale e alla Protezione civile che stanno collaborando per garantire il rispetto delle prescrizioni per l’emergenza Coronavirus – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Le sanzioni, come conferma questo caso, sono salate. Anche a Pasqua e Pasquetta, quindi, occorre rispettare i divieti”.

