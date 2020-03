Coronavirus, le misure a sostegno della cittadinanza

Coronavirus, il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi annuncia le iniziative a sostegno della cittadinanza durante l’emergenza.

Coronavirus, l’impegno del Comune

Il Comune di Nerviano mette in campo misure e iniziative per la comunità in questo periodo di emergenza per il Coronavirus. “Stiamo vivendo una situazione di grave emergenza che ci costringe a una forzata limitazione della nostra libertà individuale, davvero inimmaginabile fino a poco più di un mese fa, la nostra vita quotidiana sia sociale che economica e produttiva ne è stravolta, cosi come le nostre abitudine personali e famigliari – spiega il sindaco Massimo Cozzi – Abbiamo la consapevolezza di questo momento drammatico che tutto il nostro Paese sta vivendo, in particolare la nostra Regione, pesantemente colpita da un evento di proporzioni inimmaginabili e che sta pagando in ogni ambito, in termini di vite umane, sofferenza e di produttività, un prezzo enorme.

L’Amministrazione Comunale di Nerviano, ha poche armi a disposizione per fronteggiare questa situazione, ma noi abbiamo il dovere e la responsabilità di intervenire e sostenere la nostra comunità locale, per quello che ci è consentito, essendone parte integrante. Quotidianamente avvertiamo l’ansia e la preoccupazione che è presente nel nostro Comune, nelle persone di ogni età, per varie e differenti ragioni. Nella riunione di Giunta di giovedì scorso abbiamo discusso e deciso una prima serie di misure concrete, che formalizzeremo nei prossimi giorni”.

Le misure per i cittadini

“Vogliamo allora informare la cittadinanza dell’adozione di alcune iniziative a sostegno della nostra comunità, provvedimenti di pronta attuazione, sui servizi a domanda individuale, semplici ma doverosi – annuncia Cozzi – Come Amministrazione Comunale siamo certi possano portare un sollievo immediato, dal punto di vista economico, sia ai cittadini utenti, sia alle famiglie tutte, come anche alle realtà commerciali e produttive del nostro territorio.

A far data dal 24 febbraio u.s. saranno sospese:

• le rette per l’asilo nido comunale

• il pagamento del servizio bus scolastico

• il pagamento del servizio PRE-POST Scuola

• il pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre, con deroga dell’art. 22 del Regolamento per l’uso e la conduzione degli impianti sportivi

• la tassa di pubblicità (Icp) per tutti gli esercizi commerciali

• l’imposta per occupazione di suolo pubblico per tutti gli esercizi commerciali

TARI: è stata posticipata al 30 settembre p.v. il pagamento della prima rata

Mercati comunali: è previsto per coloro che abbiano provveduto al pagamento della tariffa della piazzola per il 1° trimestre 2020, di considerare valida la riscossione per il prossimo trimestre di riapertura dei Mercati Comunali.

Inoltre sono stati attivati:

• il servizio di tutela per i minori che si trovino con i genitori in ospedale, per informazioni e dettagli rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune

• il Piano di intervento per la sanificazione aree all’aperto – effettuata già una prima sanificazione delle strade, a breve saranno sanificate anche piazze ed aree di interesse pubblico

• il servizio per il ritiro a domicilio degli sfalci dell’erba, con inizio dal prossimo 30 marzo

Azioni concrete per superare insieme questa situazione critica, per dare un segnale di sostegno e conforto. Altre azioni e provvedimenti sono comunque allo studio, che necessitano di approfondimento perché possano essere efficaci strumenti di supporto, alle difficoltà e criticità del periodo.

‘Andrà tutto bene’ non è solo lo slogan più scritto e più visto di questi giorni complicati, è anche un sincero auspicio che desideriamo fare a tutti i nostri cittadini, all’Italia intera, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni”.

