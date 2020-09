Coronavirus in Lombardia: trend positivo dei guariti/dimessi

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+114), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.986) con 257 casi positivi per una percentuale pari all’1,42%. A Sondrio non si registra alcun contagio.

Coronavirus in Lombardia: i dati

– i tamponi effettuati: 17.986, totale complessivo: 1.793.656.

– i nuovi casi positivi: 257 (di cui 33 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.318 (+114), di cui 1.372 dimessi e 75.946 guariti

– in terapia intensiva: 27 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 246 (-10)

– i decessi, totale complessivo: 16.896 (+4)

I nuovi casi per provincia

Milano: 78, di cui 42 a Milano città;

Bergamo: 15;

Brescia: 41;

Como: 6;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 3;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 21;

Sondrio: 0;

Varese: 23.