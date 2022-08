Coppia coltivava marijuana in terrazzo: arrestati

I Carabinieri di Sedriano hanno arrestato lunedì, 22 agosto 2022, una coppia che coltivava in terrazzo marijuana, accusati di produzione e detenzione di sostanza stupefacente.

Coltivavano la marijuana in terrazzo: arrestati

Lunedì 22 agosto i Carabinieri di Sedriano hanno notato in via Mattei a Sedriano un balcone con alcune piante che sembravano marijuana. Dopo accertamenti e perquisizione sono state rinvenute complessivamente 45 piantine di marijuana (da 75 ai 170 cm), 975 grammi di marijuana già essiccata suddivisa in vari barattoli, 2.1 grammi di hashish, 3 serre in tela complete di sistema di aerazione e lampade a LED, materiale per il confezionamento e la coltivazione di stupefacente. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Sono stati quindi arrestati per produzione e detenzione di sostanza stupefacente un uomo classe 1986, proprietario dell'appartamento, e la compagna classe '90.