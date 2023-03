Conto alla rovescia per la partenza della Milano-Sanremo

Mancano solo 4 giorni alla partenza da Abbiategrasso della classica del ciclismo, Milano-Sanremo, che vedrà anche diversi eventi collaterali.

La partenza della Milano-Sanremo da Abbiategrasso

Manca ormai poco alla partenza da Abbiategrasso della 114^ edizione della Milano-Sanremo, organizzata da RCS Sport presented by Crédit Agricole in programma sabato 18 marzo e la città abbiatense in riva al Naviglio Grande si prepara ad accogliere la carovana ciclistica, non solo con i numerosi striscioni di benvenuto apparsi in città, ma con una serie di iniziative che sotto la regia del Comitato organizzativo locale hanno lo scopo di trasmettere al meglio la grande passione ciclistica abbiatense.

RCS Sport organizzerà lo show della presentazione che coinvolgerà tutti i protagonisti della corsa. Con un gradito ritorno per appassionati e addetti ai lavori ritorna infatti dopo anni la presentazione delle

squadre, la prima delle Classiche Monumento della stagione, in programma venerdì 17 dalle ore

16,30 in piazza Castello, regalando un momento unico ed atteso per vedere da vicino i protagonisti.

Numerose le iniziative in programma in città: dalle culturali a quelle enogastronomiche a quelle giocose a quelle sportive e fieristiche.

Mercatini e mostre in programma

Tra mercatini di antiquariato e bancarelle di prodotti alimentari che stazioneranno in piazza Marconi e nella Fossa Viscontea, anche bar e ristoranti proporranno degustazioni, cocktail e menù dedicati alla Milano- Sanremo.

In piazza Marconi presso l’omonima pasticceria, premiata con tre torte dal Gambero Rosso, il maestro

pasticcere Andrea Besuschio proporrà il nuovo dolce “Profumi di riviera” dedicato alla partenza da

Abbiategrasso della Classicissima di primavera.

Saranno due le mostre fotografiche legate al mondo delle due ruote che allieteranno i visitatori di

Abbiategrasso in questa settimana, esibite in una forma particolare in una sorta di mostra itinerante in vari luoghi della città: una parte nei punti di affissione pubblica in formato manifesto ed un altra parte nei vari negozi della città, che nell’occasione coloreranno a festa i propri locali e le loro vetrine.

La prima selezione di fotografie è dedicata ai vincitori delle varie edizione della Classicissima, attraverso gli scatti selezionati di due tra i più noti fotoreporter italiani, Fabrizio Delmati e Roberto Bettini, che per anni hanno testimoniato i tutto il mondo il ciclismo. La seconda denominata “Abbiategrasso in bicicletta” è una selezione di immagini tratte dall’archivio storico di Augusto Rosetta e documenta il legame antico ed indissolubile della città con la bici fin dalla sua invenzione.

Presso il quartiere Fiera, dove tra l’latro sabato mattina saranno ospitati una parte dei bus delle squadre

partecipanti, ritorna la Fiera di San Giuseppe, quest’anno dedicata in special modo al mondo del ciclismo con stand e dimostrazioni di biciclette e accessori.

Per ultimo il luna park che caratterizza da anni la festività di San Giuseppe ad Abbiategrasso.