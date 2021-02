Consulenze gratuite contro le malattie cardiovascolari

Ogni anno in Italia muoiono 240mila persone per malattie cardiovascolari: per questo dall’8 al 16 febbraio 500 cardiologi rispondono ai cittadini con oltre 1.400 ore di consulenza cardiologica gratuita

L’incidenza delle malattie cardiovascolari e le consulenze cardiologiche

Il numero delle persone che muore per malattie cardiovascolari é in costante aumento. Recenti studi hanno evidenziato che i pazienti cronici sono quasi raddoppiati, passando dai 271 milioni nel 1990 ai 523 milioni nel 2019, e il numero di morti é salito da 12 milioni nel 1990 a 18,6 milioni nel 2019 in tutto il mondo. Questi dati riflettono un’urgente necessità di ridurre il rischio di malattia con la modifica dei comportamenti e con misure di prevenzione.

Ogni anno a febbraio, durante la “settimana del cuore” dedicata alla Campagna di sensibilizzazione “per il Tuo cuore”, la Fondazione dei Cardiologi Ospedalieri Anmco promuove la manifestazione “Cardiologie Aperte”, alla quale aderisce anche la Cardiologia Riabilitativa dell’Asst Rhodense, presidio ospedaliero di Passirana.

L’organizzazione dell’evento

L’evento, giunto alla quindicesima edizione, si svolgerà dall’8 al 16 febbraio con un format diverso dalle precedenti edizioni, a causa della diffusione pandemica da Covid-19, ma pur sempre mirato alla promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio.

La Fondazione attiverà il numero verde 800 05 22 33 dove sarà possibile chiamare tutti i giorni della campagna di sensibilizzazione dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Cinquecento i cardiologi aderenti all’iniziativa per un totale di 1400 ore di consulenza gratuita, tra questi anche Anna Frisinghelli, Elena Martinoli e Chiara Calloni, della Cardiologia Riabilitativa presso l’ospedale di Passirana.