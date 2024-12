Consegnate 300 borracce ai bambini delle scuole di Albairate

Consegnate 300 borracce di alluminio a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia “A. Camussoni” e della Scuola Primaria “Pisani Dossi”: questo il dono green pensato dal Comune di Albairate in occasione della giornata mondiale dei diritti umani.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che gestisce il servizio di refezione scolastica nelle scuole, nasce con il doppio obiettivo di avvicinare i più piccoli al rispetto dell’ambiente e sensibilizzarli all’uso più consapevole di una risorsa preziosa come l’acqua.

Tra i diritti fondamentali dell’essere umano rientra infatti l’equo accesso alle risorse naturali, tra le quali l’acqua ricopre un ruolo fondamentale: per questo si è deciso di offrire un oggetto di uso quotidiano che possa guidarli verso comportamenti più sostenibili a scuola come a casa e che possa inoltre contribuire a ridurre il consumo della plastica.

La distribuzione è stata anticipata dall’invio di una lettera alle famiglie, per condividere il progetto e invitandole a svolgere un ruolo attivo nella promozione di buone pratiche come l’utilizzo della borraccia.

Alla consegna hanno preso parte il Sindaco di Albairate, Flavio Crivellin, l’Assessore all’Istruzione, Maria Cristina Trezzi, e la Responsabile dell’Ufficio Istruzione, Silvana Gualazzini. Presente anche Laura Mandelli, Responsabile del servizio Sodexo per le scuole di Albairate.

“Ringraziamo il nostro partner Sodexo per aver proposto l’iniziativa - così l’Assessore all’Istruzione Maria Cristina Trezzi - Un’occasione che come Amministrazione abbiamo colto con piacere e che si aggiunge alle attività messe in campo per garantire il benessere dei nostri studenti e la tutela dell’ambiente. La consegna delle borracce è un gesto semplice che intende ricordare ai nostri bambini che esistono modelli di sviluppo sostenibili, alla portata di tutti, e rappresenta un invito a fare la differenza ogni giorno: ridurre il consumo di plastica e non sprecare neanche una goccia di un bene non scontato per diversi loro coetanei in vari paesi del mondo”.