Ginnastica in Festa winter edition è l’ultima gara che conclude un anno ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Skill di Canegrate che ha conquistata cinque titoli italiani, quattro argenti e un bronzo.

Cinque titoli italiani per la ginnastica Skill alla Winter edition

Ogni skillina scesa in pedana a Rimini ha messo testa, cuore, emozione, portandosi a casa un bagaglio di esperienza per affrontare le prossime sfide con maggior consapevolezza e determinazione.

Le canegratesi partono subito fortissimo con Alice Dell’Orto che nella categoria LE A4 si aggiudica l’argento sia alle clavette che al nastro, oltre alla 12° posizione All-around e alla 27° al cerchio.

Molta emozione per Sara Usai che commette qualche errore e chiude la sua gara al 34° posto All-around, il 17° punteggio alla palla e il 33° al cerchio nella categoria LE J1.

Nella categoria LD sono tantissime le skilline presenti.

Marta Zoia scende in campo tra le A1 conquistando la 25° posizione All-around, un ottimo 13° posto alla palla e il 21° al corpo libero.

Tra le A2 Sofia Splendore chiude il suo nazionale con un ottimo 7° posto alla palla, un 11° al copro libero e il 14° nell’All-around.

Carlotta Barile in forma strepitosa e con una tenuta di gara eccezionale ed esecuzioni perfette ottiene tra le J1 ben 3 titoli italiani: All-around, palla e clavette.

La categoria J2

Tra le J2 in una gara affollatissima al loro esordio in categoria LD, Melania Cortesi Lauria si aggiudica la 25° posizione All-around, il 17° posto al cerchio e il 16° alle clavette. La compagna Emma Parini chiude la sua prova con la 49° posizione All-around, un ottimo 8° posto alla palla e il 16° posto al nastro.

Incetta di podi tra le S1 dove Noemi Turchetti conquista 2 medaglie d’argento (All-around e palla) e un bronzo al cerchio. Carolina Cappellotto si laurea campionessa italiana al cerchio e ottiene il 10° posto alle clavette e il 12° nell’All-around. Esordio in questa categoria per Rachele Monaco, Camilla Marinoni e Carolina Toso. Rachele chiude la sua prova al 43° posto All-around, e due buoni piazzamenti nelle singole specialità: 11° posto al nastro e 13° alla fune. Camilla è 44° nell’All-around, 24° al cerchio e 26° alla palla. Carolina ottiene la 54° posizione All-around, un buon 17° posto alle clavette e il 31° posto alla palla.

La categoria LC1

Nella categoria LC1 A4, altra gara con un centinaio di partecipanti, Eleonora Baratto sfiora il podio con la 4° posizione al nastro e la 5° alle clavette. Per lei un buon 17° posto nell’All-around. Anche Martina Stirparo non è lontana dal podio con il 5° posto alla fune e il 9° al nastro, oltre al 24° nell’All-around. Gaia Conte ottiene il 32° posto All-around, il 10° al cerchio e il 19° alle clavette. Ginevra Lampugnani e Giorgia Biondi sono a parimerito al 55° posto All-around. Ginevra chiude la sua gara in 14° posizione alla fune e in 13° al cerchio, mentre Giorgia si aggiudica la 20° posizione alla palla e la 45° al cerchio. Infine Marta Croci ottiene il 60° posto nell’All-around, un buon 17° posto alle clavette e il 42° al cerchio.

Giorgia Dell’Orto nella categoria LC1 S1 conquista la 19° posizione All-around, il 21° posto al cerchio e un ottimo 8° posto alla palla.

Altro titolo italiano lo conquista Martina Colombo nelle clavette LC2 J3. Inoltre chiude la sua prova alla fune con un’ottima 7° posizione e il 22° posto nell’All-around.

I risultati della categoria A3

Tra le A3 del LB1 Giorgia Borroni ottiene la 19° posizione All-around, sfiora il podio nelle clavette dove chiude in 5° posizione e alla palla ottiene il 14° posto. Lavinia Usai si colloca anche lei a pochi centesimi dal podio alle clavette dove chiude alle spalle della compagna di squadra con il 6° punteggio, mentre al cerchio è 14° e nell’All-aroubnd è 29°. Emma Sidoti sfiora il podio al nastro piazzandosi al 4° posto, al cerchio è 21° e nell’All-around 38. Mia Cavarretta chiude il suo nazionale con la 64° posizione, la 28° al cerchio e la 35° alla palla.

Sofia Montagna nelle LB1 J1 porta in pedana due buone esecuzioni, sfiorando il podio al nastro con il 5° posto e ottenendo il 9° punteggio al cerchio. In una classifica giocata sui centesimi chiude il suo All-around in 29° posizione.

Elisa Gagliano nella categoria LB1 J2 si aggiudica la 12° posizione sia alla fune che alla palla e termina l’All-around in 26° posizione.

Per quanto riguarda le squadre, nonostante qualche errore, la ginnastica Skill si conferma tra le migliori, migliorando i punteggi delle prove regionali e mantenendosi in tutte le categoria, nella parte alta della classifica.

La categoria LC Allieve

LC Allieve: Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Striparo ottengono la 10° posizione su 49 squadre partecipanti e risultano la miglior squadra lombarda.

Tra le squadre LD Open Marta Zoia, Carolina Cappellotto, Camilla Marinoni, Rachele Monaco, Carolina Toso e Noemi Turchetti chiudono la loro prova in 9° posizione, seguite in 13° posizione dalla squadra composta da Sofia Splendore, Carlotta Barile, Melania Cortesi Lauria e Emma Parini su oltre 60 squadre presenti.

Tra le allieve LB1 Giorgia Borroni e Emma Sidoti, dopo aver conquistato il titolo regionale, chiudono il loro nazionale con una splendida 6° posizione su 58 squadre presente confermando tutto il loro valore.

Infine Elisa Gagliano E Sofia Montagna nelle LB1 Open conquistano una buona 18° posizione su 68 squadre presenti, migliorandosi nettamente rispetto alla prova regionale a riprova del grande impegno e della grande dedizione che mettono ogni giorno in palestra.

Nella stessa sede si è svolta anche la prova nazionale del 2° campionato d’Insieme Gold. Per la ginnastica Skill nella categoria Open sono scese in pedana Sofia Croce, Agata Lucchini, Sofia Nebuloni, Elisa Santalini e Gaia Tandin. Alcune perdite di attrezzo non hanno permesso alle skilline di andare oltre una comunque buona 17° posizione che testimonia i grandi miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni di questo campionato e le proietta verso nuovi traguardi con maggior consapevolezza e determinazione.

Lo staff tecnico è molto soddisfatto della determinazione e del duro lavoro svolto da tutte le ginnaste presenti. La gara è gara e l’emozione è sempre tanta e va tenuta a bada. Ma con la costanza, il lavoro, il supporto di tutte le componenti della grande famiglia Skill si può andare lontano.