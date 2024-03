Chiuso per una notte l'allacciamento Fiera con l'autostrada A8

Lavori nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 lungo l'Autostrada A8 all'altezza dell'allacciamento con il raccordo Fiera Milano.

Chiuso per una notte l'allacciamento Fiera - A8

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 21 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-per chi percorre il Raccordo Fiera e proviene da Monza, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Raccordo Fiera Milano, verso Rho, uscire a Mazzo di Rho, al km 3+600 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Monza, per poi immettersi sulla A8 verso Milano, attraverso il nodo Fiera, al km 4+500;

-per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera (R37), verso Rho e Monza.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Rho, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 della A8, seguire le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino-Trieste e successivamente per SS33 Rho-Legnano, per poi immettersi sul Raccordo Fiera Milano, in direzione SS33 del Sempione;

verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano e immettersi in A4 verso Venezia, fino a raggiungere Monza.