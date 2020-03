La decisione del sindaco di Robecchetto con Induno sarà in vigore da oggi, martedì 17 marzo.

Chiusi parchi e cimiteri a Robecchetto con Induno

Da oggi, martedì 17 marzo, a Robecchetto con Induno saranno chiusi i due parchi pubblici ed i due cimiteri. I cimiteri verranno aperti solo in occasione di cerimonie funebri e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento. E’ ammessa la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Robecchetto, Giorgio Braga, spiega:

“E’ una misura cautelativa la cui logica è chiaramente quella di evitare possibili assembramenti. Ribadisco l’importante è restare a casa ed uscire solo per effettive necessità”.

