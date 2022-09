Cade in una scarpata, salvato

Cade in una scarpata a Turbigo, salvato dai soccorsi.

Cade in una scarpata, momenti di paura

Tutto è successo all'improvviso. La caduta rovinosa, la paura di non farcela. Poi la chiamata ai soccorsi e il salvataggio. Momenti di grande apprensione quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, martedì 13 settembre 2022, intorno alle 11.30, a Turbigo, in località Tre Salti nelle vicinanze del Ticino. Un uomo di 44 anni stava passeggiando lungo un sentiero quando è caduto accidentalmente in un dirupo. L'uomo, a terra, è riuscito a chiedere aiuto.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, insieme a una pattuglia dei Carabinieri e i Vigili del fuoco con il nucleo Saf di Milano e l'elisoccorso da Como. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 44enne è stato portato all'ospedale san Carlo di Milano in codice giallo: per lui alcune contusioni. Il trasporto è avvenuto con l'elicottero del 118.

LE FOTO: