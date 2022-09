Butta a terra la colonnina del defibrillatore, denunciato

Colonnina del defibrillatore buttata a terra a Canegrate: denunciato l'autore.

Era nervoso. In piazza Matteotti di Canegrate, cuore del paese. Ed era nervoso anche quando sono arrivati Polizia locale e Carabinieri. Ha dato in escandescenza se l’è presa con la postazione dove è installato il defibrillatore (apparecchio che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco e che era stato posizionato in piazza proprio per salvare vite nel caso ve ne fosse bisogno) gettandolo a terra. Ripreso anche dalle telecamere di videosorveglienza che tengono d’occhio la centralissima piazza. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 31 agosto 2022. Erano circa le 13.30 quando l’uomo, 35 anni e residente a Canegrate, è stato visto in piazza.

Scatterà la denuncia

L’uomo, che come detto è stato anche ripreso dalle telecamere, sarà denunciato dalla Polizia locale. Fortunatamente il defibrillatore non ha riportato danni.