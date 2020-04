Buoni spesa: è partita la distribuzione

Le domande pervenute sono state 860, di cui circa 520 pari al 60% sono risultate valide per l’assegnazione dei buoni spesa. Parecchi utenti hanno infatti presentato più volte la domanda, ma il sistema dei controlli li ha rapidamente individuati., mentre altri cittadini non avevano diritto all’erogazione.

“Per rispondere alle necessità dei cittadini il Comune ha lavorato con grande tempestività sui controlli delle domande. – afferma l’Assessore ai Servizi socio -assistenziali Nicola Violante – Sono state esaminate ben 860 domande in tempi serrati. Il 40% delle richieste non sono state accolte anche perché alcuni cittadini hanno presentato la domanda pur sapendo di non avere i requisiti. Questo ha portato ad avere una disponibilità di circa 90mila euro da assegnare ulteriormente per buoni spesa. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con grande senso di responsabilità e invito i cittadini a presentare le domande solo se in possesso dei requisiti.”