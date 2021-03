Bimba di 2 anni trovata morta in casa nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo.

Bimba di 2 anni trovata morta in casa

Era da poco passata l’1 quando ambulanza, automatica e Carabinieri sono intervenuti in via Mameli a Cisliano.

Li hanno trovato la bambina di 2 anni, A. E., esanime mentre la mamma, C. P. di 41 anni, con una ferita da taglio ad un arto superiore.

La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice verde in ospedale.

Ora sarà compito delle Forze dell’ordine capire ciò che è successo.