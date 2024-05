«Basta auto posteggiate in divieto»

Auto posteggiate nel prato, altre sullo sterrato che delimita la carreggiata e altre ancora all’incrocio con via Bersaglio. I residenti di via Fratelli Cairoli a Rho alle spalle del cimitero cittadino, dicono basta al posteggio selvaggio e dopo aver presentato un dossier con tanto di foto agli uffici competenti chiedono anche l’intervento di Settegiorni per cercare di risolvere la situazione.

"Posteggiare sullo sterrato non è regolare ma tutti lo fanno"

«Gli agenti della Polizia Locale hanno accertato che posteggiare sullo sterrato adiacente al prato non è regolare - affermano i residenti della zona - Nonostante questo il posteggio è “selvaggio” ogni giorno, ci sono auto che posteggiano anche a ridosso dell’incrocio di via Bersaglio creando pericolo per la viabilità».

"Abbiamo più volte interpellato il Comune ma nessuno fa nulla"

I residenti della zona hanno più volte contattato il Comune facendo anche alcune richieste per risolvere la situazione. «Le macchine della Polizia Locale passano spesso, ma non si fermano né intervengono mai - afferma chi abita in zona - Bisogna realizzare un parcheggio per residenti nella zona adiacente al prato oppure impedire il parcheggio di tutti i mezzi.

"I pedoni hanno il diritto di camminare sicuri"

Dal lato delle abitazioni dove è presente il marciapiede, ma solo disegnato, bisognerebbe mettere dei panettoni, che possano impedire il parcheggio “molesto” e far camminare al sicuro i perdoni».