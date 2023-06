Barbieri del Rho baseball convocato in nazionale U12

Convocazione lombarda per la nazionale U12 di Baseball. Alessandro Barbieri classe 2011 cresciuto nel Rho Baseball è stato chiamato dal Team Italy per il Campionato Europeo di categoria U12.

Barbieri convocato nella nazionale U12 di baseball

Il giovane Barbieri è arrivato in nazionale dopo aver superato le impegnative tappe di selezione iniziate nel mese di ottobre a Parma e concluse a giugno in Toscana al Torneo delle Regioni sotto l’occhio attento dei coach della Nazionale.

Il Torneo delle Regioni ha visto protagonisti diversi ragazzi del Rho Baseball impegnati nelle rispettive categorie: Alessandro insieme a Nicolò Vargas e Michael Mantegazza in U12, Davide Gambera in U15, Martin Anselmi, Christian Agresta, Gabriele Sciannamea e come riserva Francesco Barbieri in U18.

“Il nostro lavoro a Rho non si ferma mai. Siamo orgogliosi di veder ripagato l’impegno personale e sportivo dei nostri ragazzi sia nelle partite di Campionato sia nelle convocazioni regionali e nazionali. L’obiettivo è quello di trasmettere loro la passione per questo favoloso sport poco conosciuto in Italia e perché no, accompagnarli verso importanti risultati personali e soprattutto di squadra.” commenta Antionio Caloiero, Direttore Tecnico del Rho Baseball.

I prossimi appuntamenti della Nazionale

Quali i prossimi appuntamenti? La Nazionale Under 12 di Stefano Burato sarà al lavoro dal 29 luglio ad Avigliana (To), per l’ultima tappa del percorso prima dell’inizio del Campionato Europeo di categoria in programma dal 5 al 9 luglio a Valenciennes, in Francia. Sono diciotto gli atleti italiani convocati per questo importante appuntamento in cui l’Italia U12 è sempre stata protagonista.

L’obiettivo è quello di trasformare il gruppo in squadra affiatata. Gli azzurrini proveranno a realizzare infatti il sogno del quinto titolo delle ultime sei edizioni del Campionato europeo di categoria.