Venerdì 18 giugno, nel pomeriggio, a Marcallo con Casone in via De Amicis, strada stretta a senso unico al centro del paese, un camion di grosse dimensioni in corso di manovra ha divelto un balcone di una casa affacciata sulla via.

Balcone divelto da un camion di passaggio

Proprio in quel luogo per via del balcone è stata predisposta una zebratura, ma la regolare segnaletica non è bastata a far sì che il conducente evitasse l’impatto. L’autista, per giustificare l’accaduto, avrebbe chiamato in causa delle bici spuntate all’improvviso, di cui, però, la Polizia Locale non ha contezza. Nella versione del conducente, per evitarle, si sarebbe spostato sulla destra centrando in pieno il balcone.

Il ripristino

Nessun ferito, solo danni non ancora quantificati, ma tanto spavento. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco d'Inveruno per mettere il balcone in sicurezza. Verrà emessa dalla Polizia Locale un’ordinanza di inagibilità. Il costo dei lavori di sistemazione saranno a carico dell’assicurazione del veicolo con documenti in regola.