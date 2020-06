Avis completa la consegna di 5mila mascherine al Comune

L’AVIS di Lainate ha completato la fornitura di circa 5mila mascherine chirurgiche al Comune. Oltre al presidente e alcuni consiglieri della sezione di Lainate erano presenti il sindaco, Andrea Tagliaferro, l’assessore ai servizi sociali, Cecilia Scaldalai, e il coordinatore della protezione civile (che provvederà alla distribuzione), Massimo Garampazzi.

“L’iniziativa è nata per non dimenticare e per non farci dimenticare durante questa tremenda pandemia. Pandemia che ci ha precluso i festeggiamenti per il 60° di fondazione e il trasferimento in una nuova sede. Contiamo, se tutto va bene, portare a termine qualcuna delle iniziative previste, entro la fine dell’anno, anche se certamente in forma ridotta. Altrimenti tutto rinviato al prossimo anno”.