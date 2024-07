Un'auto si è schiantata contro il casello di Gallarate nord, in direzione Milano, e ha preso fuoco: non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvare l'automobilista, che è deceduto.

Auto si schianta contro il casello e prende fuoco: deceduto l'automobilista

Il tragico incidente è avvenuto questo mattina, intorno alle 8.15, alla barriera di Gallarate nord, sull'A8, in direzione Milano. Non è chiaro il motivo dello scontro al casello, ma è certo che sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Gallarate, un'automedica partita da Varese, l'Ats di Novate e i Vigili del fuoco di Varese. Nonostante il repentino intervento non c'è stato nulla da fare per l'automobilista, di cui non si conoscono ancora le generalità, che è deceduto. L'autostrada è stata chiusa in direzione Milano ed è stata predisposta la deviazione su Gravellona.