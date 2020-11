Auto a fuoco nella notte: indagini in corso

Un’auto parcheggiata è andata a fuoco nella notte in via Umberto I a Bernate Ticino.

Auto a fuoco nella notte

L’incendio è divampato nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. Sul posto i Vigili del Fuoco di Inveruno per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per le indagini. Nessuno è rimasto ferito e non sono stati registrati danni alle abitazioni limitrofe. Da quanto emerso, l’auto appartiene a una residente di origini albanesi.

