Il distributore di via Pisa a Legnano che eroga i sacchi grigi e azzurri con il microchip per la raccolta di rifiuti indifferenziati e dei pannolini/pannoloni è momentaneamente fuori servizio in quanto danneggiato da un atto vandalico.

Atto vandalico nei confronti del distributore di sacchetti della raccolta differenziata

Nei giorni scorsi qualcuno, servendosi probabilmente di un oggetto appuntito, ha sferrato un colpo sul display del macchinario, come dimostrano le crepe visibili sul pannello in plexiglass che protegge il vetro sottostante. Il sistema è, dunque, andato in tilt.

Nell’attesa che i tecnici sostituiscano la protezione danneggiata e rimettano in funzione il distributore, i cittadini legnanesi che risiedono nell’Oltrestazione 2 e che necessitano della fornitura di sacchi possono fare riferimento a tutti gli altri distributori presenti in città (quello vicino alla casetta dell’acqua di via dei Salici, quello nel cortile del Municipio, quello di via Girardi e quello di via Caravaggio): ricordiamo, peraltro, che già di norma i cittadini possono ritirare i sacchi al distributore che risulta loro più comodo, indipendentemente dalla zona in cui risiedono.

Il non rispetto dei beni pubblici

Concludendo, una considerazione è dovuta: spiace dover puntualmente constatare la totale mancanza di rispetto per i beni pubblici. Le panchine, le attrezzature ludiche, i cestini stradali, le fontanelle dei parchi sono spesso oggetto di atti vandalici, con danni sociali ed economici che ricadono, giocoforza, sulla collettività.