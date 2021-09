Nel pomeriggio di sabato, 11 settembre, la neonata squadra corbettese, guidata dal presidente Luigi Cacciapuoti, si è presentata a tutti i suoi tifosi ed affezionati. Il via dopo le polemiche con l'altra storica formazione della cittadina: l'Asd Corbetta Calcio 1921.

Asd Calcio Corbetta: presentazione delle squadre

Musica trionfale, sorrisi e tanti bambini, hanno aperto la stagione calcistica della nuova squadra di Corbetta. I piccoli calciatori sono stati i protagonisti di una bellissima presentazione delle squadre. Ogni piccolo team è stato chiamato a correre sul campo da gioco e schierarsi per le foto e gli applausi del molto pubblico presente. Assenti le squadre dei più grandi (in preparazione), la scena è stata tutta dei piccoli calciatori e, da quest'anno, anche delle calciatrici. Come annunciato tempo fa, il presidente Luigi Cacciapuoti ha mantenuto la parola e da quest'anno ci sarà anche la prima squadra femminile. Insomma, è sembrato tutto pronto per un anno ricco di calcio e divertimento.