Arte e cultura in un'unica rassegna di grande successo

Una grande affluenza di pubblico tra bambini, giovane e adulti ha visitato la Rassegna Artistica e Culturale, nel contesto della Festa di Albairate, sabato 30 Settembre, domenica 1 e lunedì 2 Ottobre.

Arte e cultura in un'unica rassegna di successo

L' esposizione di Pittura, Fotografia, Artigianato Tessile, Truccatrice, Presepisti, Modellisti, Poeti e Scrittore e una importante Mostra Fotografica Storica di Albairate a cura di Lorenzo Oldani e il Assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Albairate. L'evento si è svolto presso “La Casa degli Anziani” in Via della Brera, 5 ad Albairate ed è stato inaugurato il pomeriggio di sabato 30 ottobre alle ore 18.30. Ha introdotto e dato il benvenuto ai presenti, pubblico e artisti presenti il Sindaco di Albairate, Flavio Crivellin, e con la presenza dell’assessora alla Cultura di Albairate, Maria Cristina Trezzi.

Poi Crivellin e Trezzi, hanno visitato la mostra e si sono congratulati con gli artisti presenti alla mostra e organizzatori. Più tardi hanno condiviso un ricco rinfresco offerto del Comune in collaborazione della Proloco locale. Per tre giorni erano in mostra i lavori e le opere dei pittori: Lorenzo Oldani, Giacomo Cipressi, Alice Pedrazzini, Eliana Gregori, Giorgio Della Fiorentina, Tino Vona, Gioachino Iraci Sareri e Angelo Masperi; Fotografi: Antonio Cisari, Alessandro Zanoli, Mariangela Filini e Carlo Rainoldi; Artigianato Tessile: Piera Masperi; Truccatrice: Justyna Przygocka; Presepista: Alberto Garavaglia; Modellista: Alan; Poeti e Scrittore: Marcela Rodríguez Valdivieso, Alessandro De Vecchi e Julio Araya Toro. E anche due mostre personali: Lorenzo Oldani (pittura) e Carlo Rainoldi (fotografie).

In più l'intervento musicale di: Alessandro Centolanza.