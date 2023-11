Arriva l'iniziativa "Multiverso Magenta - Come Magenta ha colorato il mondo"

Si chiama "Multiverso Magenta – Come Magenta ha colorato il mondo", l'evento organizzato dal Comune di Magenta e dall'Associazione Urbanamente in programma dalle ore 10 di martedì 14 novembre al CinemateatroNuovo.

L'evento, rivolto in particolare agli istituti di istruzione superiore cittadini ma aperto a tutti. Originariamente l'iniziativa si sarebbe dovuta tenere al Teatro Lirico, ma visti i lavori di riqualificazione allo storico teatro cittadino, l'iniziativa è stata spostata alla struttura di via San Martino.

Un appuntamento molto importante a carattere divulgativo, che può vantare il patrocinio di Federchimica e la collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e la Pro Loco Magenta.

"Magenta e il suo colore - spiega il sindaco Luca Del Gobbo - è stata ideata per questi mesi che ci accompagneranno sino alla fine dell’anno per evidenziare il fatto che dal lontano 4 giugno 1859 la Città, la battaglia e il colore magenta sono uniti nello stesso nome. Tra le peculiarità della Città c’è proprio il fatto di aver dato il nome ad un colore, fatto di grande suggestione perché il magenta è noto in tutto il mondo. A rafforzare la connessione inscindibile tra Città e colore, la scelta effettuata dalla multinazionale Pantone di celebrare il Viva Magenta come colore dell’anno 2023. Urbanamente ci ha proposto questo interessante evento che vanta dei partner di eccellenza e che ci consentirà, partendo dalla storia e dal nome, di percorrere un viaggio attraverso il magenta, dalla sua scoperta fino al suo utilizzo in chimica passando per la fisica della luce e dei colori".