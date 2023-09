Apre il bando per poter ottenere un alloggio popolare

Potranno essere effettuate da lunedì prossimo, 18 settembre fino al 22 ottobre le domande per ottenere un alloggio pubblico.

Sul sito del Comune le informazioni necessarie per presentare la domanda

Sul sito www.comune.rho.mi.it si trovano il bando e indicazioni pratiche su come procedere. A disposizione anche uno sportello per eventuale assistenza nella compilazione della domanda: chi volesse aiuto può chiamare il numero 02-7392 2070 oppure lo 02-73922071 e prenotare un appuntamento alla palazzina dei Servizi Sociali di via Buon Gesù 21.

Sette alloggi sono già disponibili altri 16 saranno pronti alla fine di ottobre

Sono disponibili 7 unità abitative immediatamente assegnabili e 16 unità abitative si renderanno assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione. Le unità abitative sono indicate sulla piattaforma informatica regionale con l’indicazione di ente proprietario; zona o frazione o municipio; superficie utile residenziale; numero dei vani; piano; presenza di ascensore; presenza di barriere architettoniche.

L'assessore Paolo Bianchi "Abbiamo voluto mettere a disposizione uno sportello per offrire ascolto"

«Anche quest’anno siamo riusciti a offrire due diversi bandi per poter assegnare alloggi a chi li attende - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi – Ormai le normative impongono di effettuare tutte le pratiche online ma abbiamo voluto ugualmente mettere a disposizione un servizio di sportello per offrire ascolto e la possibilità di ottenere informazioni chiare per la presentazione delle domande. Sappiamo che il bisogno abitativo è oggi altissimo, si procede a piccoli passi cercando di venire incontro a ciascuno».