Anziano esce in strada e si accoltella FOTO

Paura a Legnano: anziano esce in strada e si accoltella

Attimi di terrore questa mattina, mercoledì 21 ottobre, in via Bollini a Legnano pochi minuti prima di mezzogiorno. L’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica sono intervenute per soccorrere un uomo di 75 anni con numerose ferite da taglio. L’anziano infatti, dopo essere uscito in strada, si è accoltellato più volte al corpo. Soccorso è stato trasportato in ospedale, viste le gravi condizioni, in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri che stanno facendo i rilievi del caso e cercando di capire i motivi dell’insano gesto.

