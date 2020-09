Anziano cade andando a votare, arriva l’ambulanza

Anziano cade andando a votare, soccorso dal un’ambulanza e dalla Polizia Locale.

E’ successo poco prima di mezzogiorno a San Vittore Olona. L’uomo, 82 anni, stava raggiungendo a piedi la scuola media Leopardi di via 24 Maggio insieme alla moglie. A un tratto, proprio davanti all’istituto nel quale sono allestiti i seggi elettorali, è scivolato sul marciapiede ed è finito a terra ferendosi alla testa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e la Polizia Locale con il comandante Ermanno Taeggi. Subito soccorso e medicato sul posto, per l’anziano non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

