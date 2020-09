Amministrative Legnano: Il centrosinistra dice no agli apparentamenti, i tre sconfitti scrivono a Radice “Ripensaci”

Caro Lorenzo,

a meno di 24 ore dal termine per la presentazione della dichiarazione di apparentamento (fissato alla mattinata di domenica, ndr) siamo in una situazione di stallo e la città rischia di non usufruire dell’opportunità di cambiamento, che tutti abbiamo auspicato.

Ti presenterai al ballottaggio con una coalizione che ha riscosso il 31.59% mentre la concorrente Toia partirà in vantaggio con il 41,35% di consensi.

“E’ indispensabile formare una coalizione”