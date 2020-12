Allerta massima, Legnano predispone il piano antineve: chiusi i cimiteri

Piano neve, allertato il livello massimo di azione. Chiusi i cimiteri nelle giornate di lunedì e martedì

Dal pomeriggio di oggi in azione i mezzi per lo spargimento di sale

In previsione della precipitazione nevosa il cui inizio è annunciato nella serata di oggi, domenica 27, la Polizia locale di Legnano ha predisposto, in collaborazione con Euro.Pa e Ala, un piano neve che contempla il livello massimo di azione. Il protocollo operativo prevede l’attivazione di una fase preventiva, lo spargimento del sale, dal pomeriggio di oggi, e di spazzamento neve dalla notte di lunedì sulle strade, sulle piste ciclabili, nei parcheggi e in altre aree pubbliche delle 17 zone della città in cui è stato diviso il territorio comunale.

Nella mattinata di lunedì inizierà anche lo spazzamento manuale

Nella prima mattina di domani, lunedì 28 dicembre, avrà inizio anche la spalatura manuale eseguita dagli operai di Euro.Pa e dal personale di Ala per i punti di pubblica utilità. In mattinata si procederà anche con una seconda salatura sulle strade, in chiave “curativa”, ossia per favorire scioglimento dello strato di ghiaccio presente al suolo.

L’assessore Bianchi: “Non vogliamo farci trovare impreparati”

«Se questi interventi sono in capo a Euro.Pa service è però importante informare i cittadini su quello che devono fare e su quello che, in un’ottica di collaborazione che come amministrazione auspichiamo in generale e, a maggior ragione, in queste circostanze, è consigliabile sia fatto – dichiara l’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi. Da alcuni giorni l’amministrazione si sta preparando con tutti i soggetti coinvolti nel piano per limitare al massimo i disagi che potrebbero derivare dalla nevicata e ci conforta sapere che, nel corso della settimana, le previsioni siano andate migliorando e parlino di nevicate più contenute. In ogni caso non vogliamo farci trovare impreparati e chiediamo ai legnanesi, per quanto spetta loro, un contributo di impegno e attenzione».

I consigli per i cittadini

Per i cittadini legnanesi, pertanto è consigliato, nel pomeriggio di domenica di spargere del sale antighiaccio sul marciapiede antistante la loro proprietà è d’obbligo spalare la neve e rimuovere il ghiaccio sul marciapiede antistante la loro proprietà. La neve deve essere tolta anche dai rami degli alberi che sovrastano i marciapiedi. La neve deve essere ammassata soltanto ai margini dei marciapiedi. è d’obbligo, a chi lo ritenga opportuno per le proprie necessità, mantenere libero il passo carraio a ogni passaggio dello spazzaneve.

Il numero da chiamare in caso di emergenze

Il numero di telefono del servizio neve, da chiamare dalla mattina di domani in caso di emergenza per segnalare criticità è: 335-5817055 Per le giornate di lunedì e martedì è stata decisa la chiusura dei cimiteri Monumentale e Parco, aperti esclusivamente per le tumulazioni già programmate.