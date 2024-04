Una mostra dedicata al rosso Magenta che verrà inaugurata sabato prossimo, 13 aprile e rimarrà in esposizione sino a fine giugno. Questo quanto verrà allestito alla Galleria Magenta.

Alla Galleria Magenta la mostra "MAGENTA IS"

L’idea dell'esposizione, dal titolo «MAGENTA IS», nasce per dare inizio a un ciclo di eventi d’arte e cultura che negli anni a venire, in tardo periodo primaverile, saranno proposti in ricordo del fondatore della galleria Germano Cattaneo, scomparso l’anno passato, secondo una formula sempre nuova e diversa.

Il primo appuntamento è riservato all’unicità e alla versatilità di un colore non-colore, componente fondante del repertorio cromatico, che si chiama appunto Magenta, proprio come la città che ha visto i natali di Cattaneo e che da 45 anni è luogo d’origine della sede di Galleria Magenta.

Le opere dei grandi maestri del '900

La mostra vuole così celebrare e riunire in sé la storia di un colore (talvolta mitizzata dal contesto della «Battaglia di Magenta» del 1859), la cui denominazione deriva dalla sua città omonima, l’essenzialità dell’elemento cromatico come principio base per la creazione degli altri colori e, infine, la sua natura intrinseca di sapersi declinare in gradazioni e sfumature infinite. A raccontarlo saranno le opere degli artisti che fanno parte della lunga storia della galleria, a partire dai grandi maestri del ‘900 italiano (Aligi Sassu, Franco Rognoni, Giancarlo Cazzaniga, Emilio Tadini, Ugo Nespolo, Marco Lodola) fino agli artisti emergenti del contemporaneo.

Le opere in parete infatti, circa una cinquantina, in una miscellanea di tecniche artistiche, non avranno in comune un tema, poiché ognuna di esse sarà identificativa del proprio artefice, ma saranno collegate dalla presenza del protagonista Magenta, in tutte le sue multiformi variazioni. Il Magenta sarà dunque esposto in mostra, espresso in tutte le sue sfumature, per dare voce e compimento al mondo interiore di artisti di ieri e di oggi, in un ensemble poliedrico, in cui il visitatore può conoscerlo e apprezzarlo totalmente nella sua pienezza e nella sua duttilità. L’esposizione sarà accompagnata da un QR-Code d’arte su tela pittorica, edizione esclusiva di Galleria Magenta, dedicato completamente all’iniziativa, contenente storie e curiosità del Magenta, della città da cui mutua il suo nome, della mostra e della galleria.

Il taglio del nastro dell’esposizione, come detto, è atteso per sabato 13 aprile alle 17, dopodiché l’esposizione rimarrà a disposizione dei magentini che potranno visitarla nella galleria di via Roma fino al 29 giugno dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.