Al via nelle scuole la "Settimana dell'Intercultura"

Un'intera settimana di incontri e manifestazioni fra la scuola di Legnano e la biblioteca per celebrare l'intercultura e la conoscenza dei paesi degli abitati di Legnano.

A Legnano la "Settimana dell'intercultura"

Sta prendendo il via in questi giorni nelle scuole cittadine la Settimana dell’Intercultura, il programma di

manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale con le scuole dell’infanzia, le primarie e le

secondarie di primo grado e con il supporto di cooperativa Stripes e di Azienda So.LE. Scopo della

settimana, e del Giornata della lingua madre, che si celebra lunedì 20 febbraio, è promuovere la migliore

conoscenza dei Paesi e delle culture da cui provengono le famiglie, non originarie dell’Italia, di 1.103 alunni e studenti (erano 1.080 nell’anno scolastico precedente) che siedono sui banchi delle scuole cittadine statali.

«L’intercultura è un aspetto chiave di quella comunità inclusiva che l’amministrazione sta lavorando per realizzare -sottolinea l’assessora Ilaria Maffei; per questo, in continuità con quanto fatto nei due anni precedenti, abbiamo confermato un’impostazione che vedesse coinvolte, con le scuole, le realtà cittadine attive in questo campo. La settimana, quest’anno, acquista un significato ulteriore vista la decisione del consiglio comunale di istituire la Consulta dei nuovi cittadini e la scuola, dove da tempo e in modo sempre più significativo si sperimenta ogni giorno il multiculturalismo, rappresenta un modello dimostrando che non solo bambini e bambine sono in grado di abbattere pregiudizi spesso insuperabili per gli adulti, ma che la conoscenza di culture diverse arricchisce, senza distinzione, tutti».

Diverse le proposte negli istituti comprensivi cittadini

All’istituto via dei Salici il progetto FESTEGGIAMondo vedrà la preparazione di un flash mob alla scuola

dell’infanzia Collodi, di una festa alle Rodari e alle Mazzini e la realizzazione, alla secondaria Dante

Alighieri, di manufatti legati alle festività celebrate nel mondo che saranno poi esposti nella scuola

all’ICS Carducci il progetto RaccontiAMO vedrà letture in lingua, filmati e riflessioni con insegnanti ed

esperti, interventi di genitori di origine straniera con fiabe e racconti del loro Paese, realizzazione di prodotti collettivi di tagli interculturale, la presentazione di un piatto tipico afghano, la merenda multietnica

All’ICS Bonvesin della Riva la settimana interculturale vedrà una festa con la musica dal mondo, la

presentazione di un elaborato digitale sulla biodiversità, una mostra di oggetti tipici e abiti tradizionali, una mostra di murales, il gioco “Servizio Posta dal mondo”, lezioni in lingua madre, mentre il 21 febbraio

docenti e studenti indosseranno abiti tradizionali e mostreranno oggetti etnici all’ICS Manzoni il progetto “Tante lingue, una sola voce” vedrà, dal 21 al 23 febbraio la celebrazione della Giornata della lingua madre, momenti di condivisione fra le quattro scuole dell’istituto e attività nei singoli plessi a partire dalla lettura di storie in lingua madre.

L’indispensabile attività di supporto alle scuole, fornita dall’equipe di facilitazione linguistica della

cooperativa Stripes, è sostenuta dall’amministrazione comunale attraverso Azienda So.LE nell’ambito del servizio di mediazione svolto nel corso dell’intero anno scolastico. Per la prima volta nella settimana dell’intercultura rientra un’iniziativa della biblioteca civica, di suo già impegnata sui temi dell’intercultura nell’ambito del programma della Bibliocomunità. La “Marinoni”, insieme con l’associazione Jasmine, Albatros e Fondazione Somaschi, organizza mercoledì 22 febbraio alle

17 l’appuntamento “Mamma Lingua – storie per tutti nessuno escluso”.

Le attività per i bambini

Il pomeriggio, rivolto ai bambini di età superiore ai 4 anni, sarà articolato in due parti: la lettura di fiabe da parti di quattro mamme di diverse nazionalità, cilena, nigeriana, araba e italiana, e il gioco, vissuto come momento in grado di accorciare le distanze abbattendo ogni forma di barriera linguistico-culturale e di contribuire a promuovere uno stile di vita sano in linea con le finalità dell’azione regionale No Slot. L’evento è gratuito con prenotazione allo 0331 547370 o scrivendo all’email biblioteca.legnano@csbno.net .