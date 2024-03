Al via il lavori per una nuova rotatoria provvisoria a Nova Milanese

Partiranno mercoledì i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria provvisoria a Nova Milanese.

L'intervento partirà mercoledì

Mercoledì 3 aprile, salvo imprevisti meteo, nell’ambito dei cantieri legati alla metrotranvia, in piazza Libertà sarà creata una rotatoria provvisoria per regolare l’incrocio al posto del semaforo. Possibili disagi a causa della presenza del cantiere e alla nuova disciplina della viabilità.

Vietata la circolazione in via Roma

Parallelamente, al fine di rendere più fluida la circolazione nella rotatoria, sarà vietata la svolta a sinistra in via Roma: chi percorre via Veneto provenendo da Muggiò non potrà svoltare a sinistra in via Roma, ma dovrà proseguire diritto fino alla nuova rotatoria e, quindi, invertire la marcia per raggiungere via Roma.