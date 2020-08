Addio a Gaetano, storico mister del “Magenta Amatori calcio”

(Gaetano Faccadio nella foto in maglia gialla)

Addio a Gaetano, storico mister dell’associazione benefica “Magenta Amatori calcio”.

E’ morto Gaetano Faccadio, classe ’58. Un esempio di vita corretta per principi, per stile e per comportamento, una persona solare, atletica e sempre con la battuta pronta. E’ stato lo storico mister dell’associazione “Magenta Amatori Calcio” i quali facevano tornei a scopo benefico in tutta Italia. Tanti i messaggi di cordoglio e di ammirazione che sono arrivati all’associazione e alla famiglia.