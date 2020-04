Ad Abbiategrasso ventuno sanzioni in una settimana

L’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha reso noti i dati relativi controlli e sanzioni nella settimana fra il 10 e il 17 aprile.

Ventuno sanzioni in una settimana

I dati dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale relativi alle violazioni delle restrizioni alle misure di contenimento contro l’epidemia da COVID-19 parlano di 110 interventi di controllo riguardanti attività commerciali/produttive, persone, veicoli, parchi e luoghi di aggregazione in genere.

Ben 287 le persone controllate: di queste 21 sono state sanzionate dai vigili per il mancato rispetto delle misure di contenimento del virus. Visitati anche 14 esercizi commerciali in città per verificare il rispetto delle norme: due titolari di esercizi sono stati sanzionati.

Orgoglioso del lavoro

In totale i controlli sono stati: 355 interventi, 515 persone controllate e 92 tra sanzionati e deferiti all’autorità giudiziaria.

Così l’Assessore Alberto Bernacchi: “Sin dall’inizio dell’emergenza, la Polizia locale si è trovata in prima linea, dando il suo grande contributo, mostrando un altissimo senso del dovere e spirito di abnegazione, dimostrazione del grande cuore che anima il loro agire quotidiano. Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto quotidianamente da tutti loro. Non abbasseremo la guardia, perché solo se ognuno farà la propria parte vinceremo la pandemia”.

