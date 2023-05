Ad Abbiategrasso il primo Open Day della Fanfara

Quest'anno la Sezione e la Fanfara Bersaglieri di Abbiategrasso hanno deciso di istituire, col patrocinio del Comune di Abbiategrasso, la prima edizione dell'Open Day della Fanfara che si terrà domenica 21 maggio 2023 in piazza Parco dei Bersaglieri.

Come spiegato dalla Fanfara Ambrogio Locatelli:

"Lo scopo di questa giornata è quella di far conoscere alla cittadinanza la nostra realtà, nel contempo promuovere un “reclutamento” di ragazzi, amanti della musica, per rimpinguare e/o a rafforzare le file della nostra Fanfara. La Fanfara, che è un complesso musicale caratteristico del Corpo dei Bersaglieri, costituito esclusivamente da musicanti suonatori di ottoni, rappresenta per noi uno strumento importantissimo ed efficace per la promozione, il volontariato e il conseguimento delle finalità associative".