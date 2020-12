Abbiategrasso, Ztl sospesa e sosta gratuita sulle strisce blu

L’ordinanza del sindaco Cesare Nai avrà validità per tutte le feste, sino all’11 gennaio: “Vogliamo agevolare in particolar modo i commercianti”.

Abbiategrasso, sosta gratuita sulle strisce blu e sospensione della Ztl

Sosta gratuita sulle strisce blu in vista del periodo natalizio e per favorire il commercio cittadino. Questo il contenuto dell’ordinanza siglata martedì dal sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, che prolunga dunque fino all’11 gennaio la sospensione della zona a traffico limitato nel centro storico e la sospensione del pagamento della sosta dei parcheggi pubblici di piazza Samek Lodovici e piazza Vittorio Veneto. Oltre a ciò, la sosta in piazza Cavour e Corso San Martino sarà gratuita per le prime due ore, con emissione dello scontrino attraverso la selezione della tariffa “Bonus gratuito” (utilizzando il pulsante TT – pulsante tariffe); dopo le due ore gratuite la sosta sarà a pagamento secondo le tariffe vigenti.

"Oltre a rendere più agevole l'accesso a farmacie e beni di prima necessità come abbiamo fatto con l'ordinanza precedente in vigore fino al 3 dicembre, con questa iniziativa vogliamo agevolare in particolar modo i commercianti, che già hanno risentito della chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria – spiega il sindaco Cesare Nai – Come anticipato in Consiglio comunale la sosta gratuita è stata inoltre estesa a piazza Cavour, pur per un tempo limitato per poter garantire un certo ricambio nella disponibilità di posteggi nei pressi del centro".