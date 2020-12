Consegna del cantiere per realizzare la struttura: a gennaio demolizione dell’attuale piscina, poi 480 giorni per concludere l’impianto.

Abbiategrasso, via ai lavori della nuova piscina

Via ai lavori della nuova piscina. Si è tenuta stamattina la consegna del cantiere alla società incaricata di realizzare la nuova piscina comunale nella sede della vecchia Anna Frank, dando ufficialmente inizio ai lavori. Presenti il direttore dei lavori e i rappresentanti delle ditte coinvolte nel progetto. Da oggi decorrono quindi i 480 giorni previsti dal contratto per la realizzazione del nuovo impianto. Come prima cosa partiranno le opere di cantierizzazione, seguirà la demolizione entro il mese di gennaio, e successivamente la costruzione della struttura ex novo.

“Oggi sottoscriviamo formalmente l’inizio lavori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti – Confidiamo che i lavori continuino speditamente e che ci possano consegnare la nuova piscina nei primi mesi del 2022. Questa opera rientra nel programma di interventi della Giunta che cambieranno il volto della città. A gennaio aprirà inoltre il bando per l’illuminazione pubblica e la costruzione della vasca di laminazione all’interno dell’omnicomprensivo. La città aveva bisogno di questi interventi e noi li abbiamo iniziati cercando di attingere a tutti i fondi possibili e accedendo a nuove forme di finanziamento come l’attivazione in questo caso del parternariato”.

Per la realizzazione del nuovo impianto è stato infatti attivato un parternariato pubblico privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica. Il costo totale dell’opera finanziata tramite leasing è di 7.500.000, che comporteranno un esborso medio annuale di 170mila euro per vent’anni da parte del Comune. “La vecchia struttura costava al Comune circa 150mila euro l’anno, quindi non ci sarà un particolare aumento di costi per l’ente. Inoltre la manutenzione e la gestione sarà a carico dell’operatore aggiudicatario del bando” sottolinea Albetti.

"Ringrazio gli uffici comunali che hanno messo il massimo impegno in questo progetto – commenta il sindaco Cesare Nai – Dare il via a i lavori in un momento delicato come questo assume un significato particolare. Spero che questo nuovo inizio possa essere ben augurale, perché tutti assieme si possa vedere un po' di luce alla fine di questo anno buio. Sono anche fiducioso, vista la competenza ed esperienza in questo specifico settore dei partner che partecipano al progetto, che visti i tempi che si sono molto allungati per via della burocrazia e della pandemia, si possa ora recuperare il tempo perso".